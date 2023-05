Cité Keur Gorgui: un blocus imposé à la résidence d’Ousmane Sonko ; les leaders de l’opposition éconduits par les forces de l’ordre à l’aide de grenades lacrymogènes - adakar.com

Cité Keur Gorgui: un blocus imposé à la résidence d'Ousmane Sonko ; les leaders de l'opposition éconduits par les forces de l'ordre à l'aide de grenades lacrymogènes Publié le mardi 30 mai 2023

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

Acheminé manu militari à sa résidence sise à la cité Keur Gorgui à Dakar après avoir été interpellé près de Koungheul, le président du parti “Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité“ a vu les forces de l'ordre imposé un blocus autour de son domicile empêchant tout accès notamment de ses partisans.



Par ailleurs, au cours de son arrestation-acheminement, Ousmane Sonko, isolé de ses équipes, a perdu tout accès à ses outils de communication, notamment son téléphone portable.



Afin de lever l'interdiction d'accès au domicile du leader de l'opposition, le partisans d'Ousmane Sonko ainsi que les leaders et députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont voulu lui rendre visite. Initiative que les forces de défense et de sécurité ont stoppé en usant de grenades lacrymogènes pour les disperser.



La tension qui est très vite montrée s'est délocalisée dans plusieurs endroits de la capitale où des jeunes ont affronté des forces de l'ordre et saccagé des biens publics. Le chantier du Bus rapid transit (BRT) a été particulièrement visé dans certains endroits de la capitale.



Les domiciles des ministres Serigne Mbaye Thiam ou encore de Matar Bâ ont aussi fait l'objet d'attaques avec des incendies volontaires qui ont notamment plusieurs véhicules leur appartenant.



Dans plusieurs endroits de la capitale, des scènes de saccages ont été notées. Des stations services, des bus ont été caillassés, des routes barrées. La tension ne risque pas de s'estomper avec en vue le verdict du procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr dans le cadre de l'affaire présumée de viols et de menace de mort.



Le délibéré est attendu le jeudi 1er juin 2023.



Makhtar C.