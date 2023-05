Sénégal - Énergie -Collectivités / Kahone : la Senelec offre 130 lanternes pour l’extension du réseau électrique - adakar.com

Dakar – Le directeur général de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), Papa Mademba Bitèye, a visité le chantier d’un poste électrique de 400 kilowattheures destiné à l’électrification de la commune de Kahone (centre) et a remis 130 lanternes à sa maire, a appris l’APS de ladite société nationale.



Ce chantier fait partie d’un projet d’électrification financé par le gouvernement américain.



Le but de l’initiative est d’‘’électrifier 500 localités du pays’’ et d’effectuer des travaux d’extension dans les zones périurbaines.



Selon la même source, la maire de Kahone, Fatou Sène, a fait part de sa ‘’satisfaction’’ pour ce projet d’électrification.



