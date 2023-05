Les cinq épreuves qui attendent Bola Tinubu, le nouveau président du Nigeria - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Les cinq épreuves qui attendent Bola Tinubu, le nouveau président du Nigeria Publié le mardi 30 mai 2023 | bbc.com

Tweet

Le Nigeria est souvent considéré comme le "géant de l'Afrique", en raison de son immense population et de son potentiel économique, mais il connaît également des problèmes gigantesques, auxquels Bola Tinubu sera confronté lorsqu'il prend ses fonctions de président lundi.



Cet homme de 71 ans n'est pas du genre à se laisser décourager par ces défis. En tant que gouverneur de Lagos à deux reprises, il a revitalisé le centre commercial du Nigeria - ce qui n'est pas une tâche facile - et il est bien conscient des problèmes.



Mais les Nigérians, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, voudront voir les premiers résultats de M. Tinubu. Voici quelques-uns des principaux obstacles auxquels il est confronté et la manière dont il pourrait les surmonter.