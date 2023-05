Sacré- Cœur : La voiture de l’ancien député ZATOR MBAYE, incendiée - adakar.com

News Société Article Société Sacré- Cœur : La voiture de l’ancien député ZATOR MBAYE, incendiée Publié le lundi 29 mai 2023 | Rewmi

Sacré- Cœur : La voiture de l’ancien député ZATOR MBAYE, incendiée

Le responsable politique de l’Alliance des forces de progrès(AFP) et ancien député n’aura fait que constater les dégâts. Zator Mbaye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été victime d’une attaque la nuit du dimanche 28 au Lundi 29 mai. C’est, en réalité sa voiture qui a été calcinée par des individus non identifiés. cela devient récurrent ces temps-ci puisque le ministre de l’assainissement et de l’eau en l’occurrence Serigne Mbaye Thiam, avait subi le même sort.

La voiture de l’ancien député et actuel ministre-conseiller, Zator Mbaye, a pris feu dans la nuit ce dimanche au lundi vers 03 heures du matin. Le responsable du parti de Moustapha Niass et membre de la coalition Benno, joint au téléphone par la rédaction de Dakaractu, a confirmé l’information avant d’annoncer des poursuites.



Ces images, montrent l’ampleur des dégâts sur le véhicule de l’ancien candidat à la mairie de Mermoz/Sacré-Cœur.