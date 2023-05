Interpellation de Ousmane Sonko : Antoine Diome livre les raisons de l’opération - adakar.com

Interpellation de Ousmane Sonko : Antoine Diome livre les raisons de l'opération
Publié le lundi 29 mai 2023

Ousmane Sonko a été interpellé, ce dimanche, par les Forces de sécurité et ramené chez lui à Dakar, dans son domicile de la Cité Keur Gorgui. Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a déclaré dans un entretien accordé à la RTS que cette opération entre dans le cadre des “prérogatives de l’État de maintenir l'ordre public et de préserver la sécurité des personnes et des biens”.