Popenguine : Le nouveau sanctuaire marial pris d’assaut par les fidèles tôt le matin - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Popenguine : Le nouveau sanctuaire marial pris d’assaut par les fidèles tôt le matin Publié le lundi 29 mai 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Rewmi par DR

Fatick : L’église de Diohine a été rénové par l’Etat à hauteur de 15 millions FCFA

Le président de la République a remis une enveloppe de 15 millions de francs CFA pour appuyer les travaux de rénovation de l’église saint Esprit de Diohine dans la région de Fatick (centre), a annoncé, jeudi, l’ancien secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr. Tweet

Popenguine – Le nouveau sanctuaire a été pris d’assaut très tôt ce lundi par de nombreux fidèles venus assister à la messe solennelle de Pentecôte à l’occasion de la 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine.







Avant 9 heures toutes les places étaient déjà occupées. Certains fidèles ont suivi la célébration à l’extérieur de l’édifice.







La célébration de la messe a démarré depuis 10heures en présence de nombreuses délégations. Elle est présidée par l’évêque de Tambacounda, Mgr Paul Abel Mamba. L’animation est également assurée par la coordination des chorales dudit diocèse, qui couvre les régions de Tambacounda et Kédougou.







La construction du nouveau sanctuaire marial de Popenguine a été financé par le chef de l’Etat à hauteur de 2,5 milliards de FCFA dans le cadre du projet de modernisation des villes religieuses.







Le comité national d’organisation du pèlerinage avait annoncé depuis plusieurs semaines que la messe solennelle serait célébrée dans le nouveau sanctuaire même s’il reste encore inachevé.







Ceux qui ont pu visiter l’édifice religieux ont exprimé leur émerveillement et leur bonheur. »Nous remercions très sincèrement le président Macky Sall, on ne pouvait espérer mieux’’, a salué Marie Louise Ndao une fidèle septuagénaire interrogée par l’APS.







Pour Monique Ndour et Rose Diouf, »c’est un excellent travail qui a été réalisé ici », espérant que »que toutes nos prières y seront exaucées ».







André Coly de la paroisse Sainte Marie Madeleine de Mbao soutient que la construction de ce sanctuaire »augure des lendemains meilleurs » pour la communauté catholique.







»L’Etat a mis les moyens pour nous mettre dans de bonnes conditions. On ne pensait même pas célébrer la Pentecôte dans ce nouvel édifice cette année », a-t-il déclaré.







Michel Badiane a salué l’architecture. »Il n’y a pas d’obstacle au vent c’est donc très aéré pour nous les fidèles », a t-il indiqué.







Construit sur une surface de 20800 mètres carrés, le nouveau sanctuaire compte plus de 30 mille places assises.







MF/OID