Révélation de Antoine Diome sur Sonko : Le ministre de l'Intérieur annonce la découverte d'armes blanches dans le véhicule de Sonko Publié le lundi 29 mai 2023

Le ministre de l’Intérieur a fait une révélation de taille contre Ousmane Sonko. Selon Antoine Diome, les éléments du GIGN ont retrouvé des armes blanches dans le véhicule du leader de Pastef. Une révélation qu’il a faite à la télévision nationale, la RTS1.



« Dans le véhicule dans lequel il était, après des fouilles, des armes blanches ont été retrouvées, des lance-pierres qui peuvent être utilisés dans les manifestations contre les forces de l’ordre et de défense » révèle le ministre qui a annoncé la présence d’autres individus dans le véhicule.



Toutefois, il n’a pas donné suite à cette information si l’Etat va exploiter cette brèche pour sévir le leader de Pastef et ou les occupants du véhicule. Cette découverte a été faite après la fouille du véhicule du leader de Pastef ce dimanche matin à Koungheul. Une interpellation qui a permis aux agents de conduire Ousmane Sonko à son domicile et mettre ainsi fin à sa « caravane de la liberté » qui devrait le mener de Ziguinchor à Dakar