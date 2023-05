Déclaration de Sonko reportée : Son équipe technique interdite d’accès à son domicile… - adakar.com

Déclaration de Sonko reportée : Son équipe technique interdite d'accès à son domicile…
Publié le lundi 29 mai 2023 | Senego

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

L’équipe technique et Communication de Sonko est interdite d’accès à son domicile par les forces de l’ordre. C’est ce qui empêche la déclaration du leader de Pastef.



L'équipe technique et Communication de Sonko interdite d'accès à son domicile

Cela retarde la déclaration du leader de Pastef prévue à 23 heures

Le service de COM explique cette situation, la déclaration risque d'être reportée



Aussitôt arrivé à Cité Keur Gorgui, Ousmane Sonko avait annoncé une déclaration à 22 heures, finalement décalée 23 heures.



Mais, le service de COM vient d’en expliquer la raison. Jotna Media informe qu’ils ont été interdits d’accès au domicile de Sonko. C’est ce qui retarde la diffusion du live.



Une déclaration qui a été reportée, d’après El Malick Ndiaye