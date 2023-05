Yewwi Askan Wi: “Nous tiendrons le Président Macky Sall de tout ce qui arriverait à Ousmane Sonko“ - adakar.com

Yewwi Askan Wi: "Nous tiendrons le Président Macky Sall de tout ce qui arriverait à Ousmane Sonko" Publié le dimanche 28 mai 2023

La coalition YEWWI ASKAN tient informée l'opinion nationale et internationale que le Président Ousmane SONKO est injoignable et introuvable depuis ce matin alors qu'il était en route vers Dakar.



Nous rappelons que le Président Ousmane Sonko a quitté Ziguinchor en très bonne santé et c'était le cas jusqu'à hier, Nous tiendrons le Président Macky Sall de tout ce qui lui arriverait.



D'ici là nous demandons aux populations de rester en alerte maximale.





Fait à Dakar le 28 Mai 2023



La Conférence des LEADERS