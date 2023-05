“Caravane de la Liberté“: Ousmane Sonko “introuvable et injoignable depuis plusieurs heures“ (PASTEF) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique “Caravane de la Liberté“: Ousmane Sonko “introuvable et injoignable depuis plusieurs heures“ (PASTEF) Publié le dimanche 28 mai 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Sénégal: Ousmane Sonko confiant après sa première audition pour viols

Tweet

Quelques 48 heures après son entrée mouvementée à Kolda dans le cadre de sa “Caravane de la Liberté“ et moins de 24 heures après avoir posé en lapin les forces de l’ordre pour apparaître à Vélingara en communion à bord d’un véhicule Mercedes 190 avec ses partisans et sympathisants, Ousmane Sonko était attendu à Tambacounda pour la suite de ses déplacements.



À l’entrée de cette ville, fief du ministre des Forces armées, des forces de l’ordre en grand nombre attendaient Ousmane Sonko dont le cortège était systématiquement suivi depuis Vélingara. Ce qui l’a contraint à quitter son cortège pour embarquer dans le véhicule Mercedès afin de semer les forces de l’ordre.



Alors qu’il était attendu à Tambacounda, le président du parti “PASTEF“ est déclaré introuvable par ses partisans. Dans un communiqué du bureau politique national, la formation politique d’Ousmane Sonko alerte et prévient contre toute atteinte à l’intégrité physique d’Ousmane Sonko.



"Le président Ousmane SONKO est introuvable et injoignable depuis plusieurs heures. PASTEF-Les Patriotes prend l’opinion nationale et internationale à témoin de cet état de fait et nous nous réservons le droit de réagir face à toute atteinte à son intégrité physique, son emprisonnement ou son assignation à résidence surveillée", indiquent les partisans d’Ousmane Sonko.

Ils préviennent par ailleurs que le président Macky Sall sera "tenu pour responsable" de tout ce qui arrivera à Ousmane Sonko.

Enfin, le parti “PASTEF“ “demande à tous les militants, sympathisants et citoyens épris de justice de se mobiliser et se tenir prêts".



Makhtar C.