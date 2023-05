“PASTEF dénonce vigoureusement la persécution et l’acharnement des Forces de défense et de sécurité à l’encontre du président Ousmane Sonko et de sa délégation qui ont entamé depuis ce 26 mai la Caravane de la Liberté“ (communiqué) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique “PASTEF dénonce vigoureusement la persécution et l’acharnement des Forces de défense et de sécurité à l’encontre du président Ousmane Sonko et de sa délégation qui ont entamé depuis ce 26 mai la Caravane de la Liberté“ (communiqué) Publié le dimanche 28 mai 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, président de PASTEF

Tweet

PASTEF-Les Patriotes dénonce vigoureusement la persécution et l'acharnement des Forces de défense et de sécurité à l'encontre du président Ousmane Sonko et de sa délégation qui ont entamé depuis ce 26 mai la Caravane de la Liberté en partance de Ziguinchor pour rallier Dakar. Partout où cette caravane passe, les populations sortent massivement pour l'accueillir et l'acclamer, témoignant leur adhésion et leur soutien au Président Ousmane Sonko. Face à ce triomphe qui ira

crescendo, l'impopulaire Macky Sall a ordonné de saboter la Caravane de la Liberté.



En usant d'une brutalité inouïe et d'une répression sanglante avec des armes létales pour empêcher le peuple sénégalais, notamment sa jeunesse, de communier avec leur leader politique candidat à l'élection présidentielle de février 2024, le régime de Macky Sall a causé la mort du jeune Aliou Bodian à Kolda.

Nous nous inclinons devant la mémoire de ce vingtième martyr depuis mars 2021,

fauché par les balles du régime dictatorial de Macky Sall pour avoir exercé un droit constitutionnel :la liberté de se réunir et de manifester pacifiquement.



Nous tenons pour responsables directs de toutes ces bavures, exactions et crimes, Macky Sall et ses zélés bras armés contre le peuple : le Ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome, le Directeur général de la Police nationale, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et tous leurs complices.



S'opposer à la politique du gouvernement est un droit constitutionnel que des fonctionnaires, quel que soit leur rang, ne peuvent entraver sans base légale ni décision judiciaire. Nous invitons les Sénégalais et nos militants à s’organiser pour sécuriser la Caravane de la Liberté et à résister à toute tentative de les priver de leurs droits et libertés pour satisfaire les lubies tyranniques d'un apprenti dictateur en fin de règne. Devant la persistance et la répétition des graves violations des

droits humains de ses membres et responsables, PASTE -Les patriotes ripostera à toute agression et usera de son droit de légitime défense chaque fois que de besoin.



Enfin, PASTEF-Les Patriotes fait appel à toutes les forces vives de la nation, aux défenseurs de la démocratie et des libertés pour faire barrage à la volonté dictatoriale de Macky Sall.



Force restera au peuple souverain.



Fait à Dakar, le 27 mai 2023



Le Bureau politique national