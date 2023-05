Mort d’Aliou Bodian à Kolda: le procureur de la République décide d’une autopsie et d’une expertise balistique afin de préciser le type d’arme utilisé (communiqué) - adakar.com

Mort d'Aliou Bodian à Kolda: le procureur de la République décide d'une autopsie et d'une expertise balistique afin de préciser le type d'arme utilisé (communiqué) Publié le dimanche 28 mai 2023

© Autre presse par DR

Palais de justice de Dakar

Dans la journée du vendredi 26 mai 2023, à l’occasion du passage de « la caravane de la liberté » de Monsieur Ousmane Sonko, des incidents sont survenus dans la ville de Kolda entre de jeunes manifestants et les forces de l’ordre. Au cours de ces incidents, il a été remarqué, selon les informations reçues, des véhicules genre Pick up, non immatriculés dont les occupants désiraient saboter ladite caravane.



Ces incidents ont malheureusement occasionné la mort d’Aliou Bodian, âgé de 37 ans, né à Kolda.



Des premiers éléments de l'enquête, notamment du rapport médical établi, le même jour par le chirurgien de l’hôpital régional de Kolda, il résulte que le susnommé est décédé des suites « d’un traumatisme de l’abdomen par arme à feu ». Toutefois, pour de plus amples informations en vue de déterminer les circonstances de ce décès, il a été décidé faire faire une autopsie et une expertise balistique afin de préciser le type d’arme utilisé.



Compte tenu de la gravité de ces faits, une enquête est d’ores et déjà ouverte en vu de faire la lumière sur ces évènements et d’en poursuivre les auteurs.



Fait à Kolda, le 27 mai 2023

Le Procureur de la République

Abdou Khadre Diop