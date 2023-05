Des athlètes sénégalais parmi les premiers au meeting international de Dakar - adakar.com

Des athlètes sénégalais parmi les premiers au meeting international de Dakar
Publié le dimanche 28 mai 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le meeting d`athlétisme de Dakar

Dakar,(APS) – Les athlètes sénégalais Louis François Mendy et Safiétou Boye sont sortis du lot au meeting international de Dakar organisé par la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA) en remportant l’épreuve des 100 mètres haies dans leurs catégories respectives, ce samedi.



Mendy a fait un chrono de 13 secondes 49. Safiétou Boye, elle, a terminé sa course en 13 secondes 98.



Maguette Ndiaye, Aïssatou Diallo, Saly Sarr et Léontine Diédhiou, des Sénégalaises en lice, sont respectivement 3e, 4e, 5e et 6e, la deuxième place revenant à la Burkinabè Madina Touré.



Deux autres sénégalais, Cheikh Tidiane Diouf et Frédéric Mendy, se sont distingués dans cette compétition en remportant respectivement la première place et la deuxième des épreuves du 400 m plat.



Le Français Elliot Gomis a pris la troisième place.



Dans les autres épreuves, l’athlète gambien Ebrahima Camara a remporté le 100 m plat chez les hommes.



Le Sénégalais Mamadou Fall Sarr s’est emparé de la deuxième place, le Français Leconte Jerry ayant terminé troisième.



Trois autres Sénégalais, Oumar Ndoye, Moulage Sonko et Ibrahima Thiam, en compétition pour le 100 m plat, sont successivement cinquième, sixième et septième.



La course de 5.000 m plat hommes a été remportée par Mouhiyadin Abdi Waiss.



Houssein Sougueh Aden, de Djibouti, a remporté l’épreuve du 5000 m. Le Sénégalais Bassirou Diop a pris la troisième place.



Chez les dames, la Camerounaise Linda Angounou Ngouaya est vainqueur du 400 m. La Nigérienne Samira Awali et la Burkinabè Sita Sibiri sont deuxième et troisième.



Les Sénégalaises Fatoumata Fanta Baldé et Khouri Diagne se sont respectivement emparées de la quatrième place et de la sixième.



Les Djiboutiennes Zouhra Ali Mouhamed et Fatima Abdillahi Ladieh ont respectivement terminé la course à la première place et à la deuxième de l’épreuve du 800 m. Elles sont suivies de l’Ivoirienne Diafoumou Diabaté.



Des Sénégalaises se sont contentées des trois dernières places de cette compétition.



Dans l’épreuve du 100 m, la Congolaise Natacha Akamabi Ngoye est vainqueur de la course. Elle est talonnée par les Françaises Mallory Leconte et Whitney Tié, respectivement deuxième et troisième.



La Sénégalaise Saly Safiatou Fabouré occupe la sixième place.



Les athlètes ayant pris part au meeting international de Dakar ont également participé aux épreuves du lancer de javelot, du marteau, ainsi que du triple saut.



