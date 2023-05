Amadou Ba réceptionne plus de 300 taureaux géniteurs de race guzera importés du Brésil - adakar.com

Amadou Ba réceptionne plus de 300 taureaux géniteurs de race guzera importés du Brésil Publié le dimanche 28 mai 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Bétail du Sénégal

Thiès, (APS) – Le Premier ministre et ministre de l’Elevage et des Productions animales, Amadou Ba, a réceptionné samedi à Thiès (ouest) 312 taureaux géniteurs de race guzera importés du Brésil, a constaté l’APS.



La cérémonie de réception du bétail destiné à l’amélioration des races bovines locales a eu lieu dans l’enceinte de l’Ecole nationale supérieure d’agriculture (ENSA), en présence de responsables d’associations d’éleveurs venus de plusieurs régions du pays.



Les sujets arrivés du Brésil par avion, le 13 mai dernier, ont été mis en quarantaine à l’ENSA, avant leur distribution aux bénéficiaires.



Cette opération est la ‘’première du genre’’, a précisé Amadou Ba, ajoutant que les taureaux géniteurs sont arrivés sur le sol sénégalais à l’initiative du Groupement des éleveurs pour l’amélioration génétique de l’élevage pastoral et extensif au Sénégal (GEPES), avec l’aide de techniciens du ministère de l’Elevage et des Productions animales.



Ces animaux vont servir à améliorer les races bovines et à contribuer à l’autosuffisance en viande du Sénégal.



Il s’agit de bœufs âgés de 23 mois à trois ans. Ils peuvent peser chacun 500 kilos.



Les taureaux achetés à 4,5 millions de francs CFA l’unité sont revendus aux éleveurs à un prix subventionné par l’Etat, ce qui permet aux bénéficiaires de les acheter à 2.250.000 francs CFA.



‘’En mobilisant 675 millions de francs CFA cette année pour subventionner l’achat de 300 géniteurs guzera, le gouvernement a amorcé un processus d’appui durable aux éleveurs que vous êtes’’, a dit Amadou Ba.



Le Sénégal veut importer au moins 1.000 géniteurs en cinq ans, une mesure prise par le chef de l’Etat.



Le recours à la commande groupée permet d’acquérir des sujets de bonne qualité, à des prix abordables, avec une réduction des frais de transport. Les prochaines importations vont arriver par voie maritime au Sénégal.



Les premières importations de taureaux géniteurs de race guzera surviennent moins de quatre mois après la réception, par le président de la République, à Niague (ouest), de 1.242 génisses gestantes à haut potentiel laitier.



‘’Notre rêve est devenu réalité’’, a dit Arona Gallo Bâ, le président du GEPES.



L’arrivée des taureaux en provenance du Brésil est le début d’une ‘’transformation positive’’ de l’élevage sénégalais entamée en 2013 à Dolly (nord) par Macky Sall, selon M. Bâ.



Le Sénégal a prévu d’importer 1.300 mâles avant la fin de cette année.



Arona Gallo Bâ a invité les éleveurs bénéficiaires à bien prendre soin des animaux.



Le recteur de l’université Iba-Der-Thiam de Thiès, Mamadou Babacar Ndiaye, suggère que l’ENSA soit impliquée dans l’introduction des bovins de race au Sénégal.



ADI/ESF