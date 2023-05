Popenguine : un itinéraire de cinq étapes pour les pèlerins - adakar.com

News Société Article Société Popenguine : un itinéraire de cinq étapes pour les pèlerins Publié le dimanche 28 mai 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Des milliers de fidèles ont pris part au pèlerinage marial de Poponguine

Poponguine, le 22 mai 2018 - La 130e édition du pèlerinage marial de Poponguine a vécu. Cette année encore, des milliers de fidèles catholiques ont répondu à l`appel. Le thème de cette année est: “Ö Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur !“. Tweet

Popenguine,(APS) – Cinq étapes sont recommandées aux pèlerins désireux de vivre pleinement leur démarche spirituelle au pèlerinage marial de Popenguine (ouest), a-t-on appris du père Paul-Marie Mandica, le vice-président du comité national d’organisation de l’événement religieux.



Cette démarche spirituelle commence par le ‘’sacrement de réconciliation’’. Il s’agit, pour tous les fidèles chrétiens qui se rendent à ce pèlerinage, de pouvoir ‘’au moins se réconcilier avec Dieu et leurs frères et sœurs en Christ, à travers la confession’’, a-t-il expliqué à l’APS.



L’église recommande aux fidèles, en raison de la forte affluence de pèlerins à Popenguine, de se confesser dans leur paroisse d’origine avant de se rendre au sanctuaire marial.



Ils peuvent tout de même se confesser à leur arrivée à Popenguine, s’ils le désirent. Pour que ‘’notre offrande soit agréable à Dieu, notre cœur doit être disponible et sincère’’, a souligné, à ce sujet, le vice-président du comité national d’organisation du pèlerinage marial.



Le pèlerin doit assister ‘’au moins à une célébration eucharistique durant les trois jours à Popenguine’’, a-t-il rappelé, soulignant qu’‘’on ne peut pas aller au pèlerinage sans participer à une messe’’.



La troisième étape concerne l’‘’adoration’’. Le pèlerin doit aller se recueillir dans la tente dite de la rencontre, le temps d’un cœur à cœur avec Dieu’’.



Il est également possible, à défaut d’aller à la tente, de se recueillir dans la basilique pendant ‘’deux à cinq minutes’’ selon les capacités de chacun, pour ‘’parler à son Dieu et se laisser parler aussi’’, explique Paul-Marie Mandica.



La quatrième étape réside dans la ‘’récitation du chapelet’’. Le guide religieux affirme qu’‘’on ne peut pas aller jusqu’aux pieds de la Vierge Marie, y passer deux ou trois jours sans prendre le temps de réciter le rosaire, sans nous rappeler à notre mère’’.



La dernière étape consiste, selon lui, à ‘’tisser des relations fraternelles’’. Les pèlerins doivent repartir de Popenguine avec la joie d’avoir fait une ‘’rencontre réelle’’ avec le Seigneur Jésus-Christ, souligne le vice-président du comité national du pèlerinage marial.



Les pères évêques ont décidé de prier dans le lieu pour permettre à la Vierge Marie de ‘’nous soutenir…’’



Selon Paul-Marie Mandica, près de 90 % des travaux du nouveau sanctuaire marial ont été réalisés.



Le diocèse de Tambacounda (est) est à l’honneur au 135e pèlerinage marial de Popenguine. Son évêque, Mgr Paul Abel Mamba, va présider la messe du lundi 29 mai, dans le nouveau sanctuaire construit par l’Etat dans le cadre de la modernisation des cités et édifices religieux.



Le pèlerinage se tient du samedi 27 au lundi 29 mai à Popenguine, à l’occasion de la Pentecôte.



CS/ESF