© aDakar.com par BL

Les Lionceaux du Sénégal ne poursuivront plus leur aventure en Argentine après avoir concédé un match nul (1-1) face à l’équipe de la Colombie ce samedi 37 mai 2023 à la troisième journée de la phase de poule.



Après avoir chuté d’entrée dans la compétition à la rencontre du Japon (1-0), et concédé le mercredi 24 mai, un match nul face à l’Israël, cette rencontre face à la Colombie était la seule issue pour les Lionceaux de se remettre sur les rails et espérer rejoindre le prochain tour de la compétition.



Avantageux depuis la première période jusqu’à la seconde, les poulains de Malick Daf, tenait soigneusement leur ticket sur la réalisation de M. Camara (30’). Oppressé par les Colombiens, les Sénégalais se sont vus recoller par leurs adversaires dans le temps additionnel (90+5) remettant le score à un partout (1-1).

Un match amer qui paraît comme de la malchance pour les hommes de Malick Daf qui entraîne leur sortie, de la compétition avec 2 points et les classe quatrième de la poule C.



Les champions du CHAN 2022 seront de retour pour de nouvels préparatifs pour défendre leur sacre à la prochaine édition du CHAN.



H.B