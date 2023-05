La coalition Yewwi Askan Wi condamne une “énième attaque du convoi du Président Ousmane Sonko constitutive des entraves à la libre circulation du citoyen“ (communiqué) - adakar.com

Après quelques jours passés à Ziguinchor, commune dont il est le Maire, le Président Ousmane Sonko a décidé de rentrer à Dakar par voie terrestre. Tout au long de son chemin, les populations sont sorties massivement communier avec lui et lui manifester leur soutien face aux injustices subies.



A l'entrée de Kolda, son cortège s'est heurté à une barricade des forces de police, provoquant ainsi une véritable intifada à l'issue de laquelle un citoyen à été tué, deux véhicules de la police incendiés et des blessés dont un grave dénombrés.



La Coalition Yewwi Askan Wi condamne vigoureusement cette énième attaque du convoi du Président Ousmane Sonko constitutive des entraves à la libre circulation du citoyen Ousmane Sonko. Elle invite le régime de Macky Sall à arrêter de tirer à balles réelles sur des populations désarmées, en violation flagrante des règles internationalement reconnues de maintien de l’ordre. Notre pays est encore un havre de paix et aucune adversité politique ne doit l'embraser.



En vertu de son droit de circuler librement sur toute l’étendue du territoire, le Président Ousmane Sonko va continuer son chemin et Yewwi Askan Wi exige la préservation de son intégrité physique et morale. Elle ne tolérera plus aucune attaque de son convoi et Macky Sali endossera l'entière responsabilité de toutes les conséquences qui en découleraient.



La Coalition Yewwi Askan Wi appelle les populations à la résistance face à l'arbitraire d'Etat et demande à l'opinion nationale, africaine et internationale d'intervenir pour arrêter les dérives sanglantes d'un régime finissant.



Fait à Dakar 27 Mai 2023

La Conférence des LEADERS