Caravane de Sonko: “le ministre de l’Intérieur rappelle que les caravanes sont considérées comme des cortèges et sont donc soumises à l’obligation de déclaration préalable, conformément à l’article 96 du Code pénal“ (communiqué)

Il nous a été donné de constater, ce vendredi 26 mai 2023, que le président du parti PASTEF a lancé une « caravane » depuis Ziguinchor avec pour destination Dakar, en passant par différentes régions du pays.



Au cours de cette journée, des incidents ont été enregistrés dans la commune de Kolda.



Le Ministre de l'intérieur rappelle que les caravanes sont considérées comme des cortèges et sont donc soumises à l'obligation de déclaration préalable, conformément à l'article 96 du Code pénal.



Par conséquent, le Ministre de l'intérieur insiste sur l'impératif de respecter cette formalité et demande à tous les organisateurs de cortèges, défilés, caravanes, rassemblements de personnes et, d'une manière générale, toute manifestation sur la voie publique de s'y conformer.



Dans tous les cas, les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public et la quiétude des citoyens.



Fait à Dakar, le 27 mai 2023

Le ministre de l'Intérieur