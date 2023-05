Cyberattaque: “l’ensemble des sites web du gouvernement sont accessibles“ (Sénégal Numérique SA) - adakar.com

Cyberattaque: "l'ensemble des sites web du gouvernement sont accessibles" (Sénégal Numérique SA) Publié le samedi 27 mai 2023 | Sénégal Numérique SA

Sénégal Numérique SA tient à informer que l’ensemble des sites web du gouvernement sont accessibles depuis 2h du matin, ce samedi 27 mai 2023, suite à une indisponibilité temporaire due à des tentatives de sabotage rapidement contenues.



Les services techniques de Sénégal Numérique SA sont en alerte maximale et restent mobilisées pour garantir, en permanence, le fonctionnement normal des différents sites du gouvernement et des institutions.



Le Directeur général et ses équipes qui sont à pied d’œuvre pour renforcer la sécurité des plateformes tiennent à rassurer tous les usagers que la situation est sous contrôle.





La Direction générale de Sénégal Numérique SA