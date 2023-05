Communiqué du gouvernement sur la cyber attaque visant les sites web de certaines institutions - adakar.com

Communiqué du gouvernement sur la cyber attaque visant les sites web de certaines institutions Publié le samedi 27 mai 2023

Communiqué du gouvernement sur la cyber attaque visant les sites web de certaines institutions

Le groupe de hackers « the Mysterious Team » a déclaré sur les réseaux sociaux avoir attaqué les sites web des services publics du Sénégal utilisant le domaine gouv.sn (géré par SENUM). Après vérification, il s’agit d’une attaque DDOS.



Pour rappel, une DDOS est une attaque informatique qui consiste à submerger un réseau avec des quantités massives de trafic en saturant la bande passante de la ressource du site attaqué. Les grandes quantités de trafic lancées sur le site empêchent les utilisateurs légitimes d’accéder à l’application ou au service.



Sur les réseaux sociaux, les auteurs de l’attaque se font passer pour le groupe de hackers “Anonymous”, connu pour avoir atteint d’autres infrastructures d’Etat dans le monde.



La SENUM SA chargée de la gestion du domaine Gouv.sn a mobilisé toute ses équipes pour permettre aux usagers de ces sites institutionnels d’accéder aux services en ligne dans les plus brefs délais.



Abdou Karim FOFANA

Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME

Porte-parole du Gouvernement

