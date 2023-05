Les quotidiens prédisent l’ ‘’implosion’’ de Yewwi Askan Wi - adakar.com

Les quotidiens prédisent l' ''implosion'' de Yewwi Askan Wi Publié le samedi 27 mai 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Situation politique: la coalition "Yewwi Askan Wi lance un appel à un "vaste rassemblement", le 26 mai

Dakar,(APS) – Les quotidiens évoquent, pour leur livraison de ce week-end, l’‘’implosion’’ de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), dont Taxawu Senegaal, l’une des composantes, a décidé de participer au dialogue politique souhaité par le président de la République.



‘’Chronique d’une implosion annoncée’’, titre WalfQuotidien.



Il ajoute qu’une partie de YAW parle d’un ‘’faux dialogue, duquel ne sortira rien de bénéfique pour le peuple’’. Taxawu Senegaal, l’une de ses composantes dirigée par Khalifa Sall, ‘’conformément à sa tradition de concertation’’, a décidé de ‘’consulter ses instances de base, ainsi que les partis et mouvements alliés’’, qui définiront sa ‘’position officielle’’, concernant l’appel au dialogue lancé par le chef de l’Etat.



‘’Les leaders de YAW devraient comprendre Khalifa Sall et le laisser prendre part à ce dialogue qui pourrait lui permettre de se présenter à la prochaine élection présidentielle grâce à une loi d’amnistie’’, note Le Soleil en citant un analyste politique.



Le président de la République, en annonçant le dialogue politique en avril, a laissé entendre que Khalifa Sall, Karim Wade et d’autres leaders politiques frappés d’inéligibilité, peuvent négocier leur éligibilité lors de ce la future concertation.



Le dialogue politique va démarrer mardi prochain, selon le dernier communiqué du Conseil des ministres.



Des ‘’signes de dislocation’’



‘’La principale coalition de l’opposition traverse une crise, à huit mois de l’élection présidentielle’’, fait remarquer EnQuête en estimant que les ‘’premiers signes de la dislocation’’ étaient perceptibles dès ‘’la sortie de Barthélémy Dias contre Ousmane Sonko, au début de ce mois’’.



‘’Si Khalifa Sall pense que c’est en participant au dialogue qu’il va retrouver son éligibilité, personne ne peut l’en empêcher’’, a déclaré Déthié Fall, l’un des leaders de YAW, dans une interview donnée à Bés Bi Le Jour.



Il minimise les risques d’‘’implosion’’ en assurant qu’‘’il n’y a pas de rivalités entre les candidats de YAW comme certains le pensent’’.



Déthié Fall ne rassure pas le journal L’As, lequel affirme que ‘’le simple fait qu’il y ait eu des voix discordantes révèle une crise au sein de la coalition et des désaccords entre les leaders’’.



‘’Tôt ou tard, ces divergences vont se révéler au grand public’’, prédit L’As. ‘’Alliance Khalifa Sall-Ousmane Sonko, le début de la fin !’’ titre Le Quotidien.



‘’Khalifa Sall […] va-t-il se plier à la volonté du maire de Ziguinchor dont la participation à l’élection présidentielle de 2024 est sérieusement compromise ? Ousmane Sonko […] va-t-il se plier à la volonté de Khalifa Sall et de Taxawu Senegaal ?’’ s’interroge le même journal en faisant remarquer que ‘’le dialogue auquel Macky Sall a convié [les leaders politiques] a fini de mettre à nu leurs divergences’’.



Les intérêts de Khalifa Sall et ceux d’Ousmane Sonko sont vraisemblablement contradictoires, ‘’voilà le problème qui risque d’entraîner la mort de YAW’’, ajoute Le Quotidien.



Il fait observer que ‘’les ambitions divergent, les intérêts sont contraires, et le temps qui sépare les leaders de l’échéance électorale de 2024 s’égrène’’.



De 2,2 % en 2021, le taux d’inflation est maintenant de 9,7 %



Les quotidiens évoquent aussi la ‘’caravane de la liberté’’, du nom donné qu’Ousmane Sonko donne à la mobilisation de ses partisans sur le chemin le conduisant à Dakar.



‘’Des affrontements ont eu lieu à Kolda, où les forces de l’ordre ont lancé des grenades lacrymogènes pour disperser la foule’’, rapporte L’As, annonçant que quatre gardes du corps du leader de Pastef-Les patriotes ont été arrêtés à Mbour (ouest).



‘’Dans différentes localités qu’il a traversées hier, le leader de Pastef-Les patriotes, Ousmane Sonko, a drainé du monde’’, note WalfQuotidien.



La ‘’caravane de la liberté’’ a démarré ‘’en fanfare’’ dans les communes de Niaguiss et Goudomp (sud), affirme L’Observateur. En raison de ‘’cette mobilisation forte et spontanée, mes adversaires tapis au palais [de la République] ne dormiront plus’’, jure un Ousmane Sonko grisé peut-être par la mobilisation de ses partisans.



Sud Quotidien s’est surtout intéressé à l’‘’occupation anarchique de la voie publique’’. ‘’L’éradication de l’encombrement urbain […] reste un vœu. Les nombreuses initiatives prises dans ce sens, bien que salutaires, échouent toujours à cause du manque de suivi’’, constate le journal.



‘’Les anciens occupants sont en train d’effectuer progressivement leur retour’’ vers les endroits d’où ils étaient partis à la suite d’‘’opérations de déguerpissement [et de] de désengorgement’’ menées par les pouvoirs publics, observe Sud Quotidien.



De 2,2 % en 2021, le taux d’inflation est maintenant de 9,7 %, annonce Libération en citant l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.



‘’La tension sur les prix à la consommation est induite principalement par la hausse des prix des produits alimentaires’’, ajoute-t-il.



Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, annonce au journal Le Soleil que les partenaires financiers du Sénégal ont ‘’mobilisé’’ 14.581 milliards de francs CFA en 2021 et 2022 pour le financement du Plan Sénégal émergent, le programme économique et social que met en œuvre le gouvernement depuis 2014.



