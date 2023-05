Sénégal : la BID accompagne l’entreprenariat féminin - adakar.com

Sénégal : la BID accompagne l'entreprenariat féminin Publié le samedi 27 mai 2023 | Agence de Presse Africaine

© Agence de Presse Africaine par DR

Sénégal: la BID accompagne l’entreprenariat féminin

La Banque Islamique de Développement (BID) alloue plus de 800 millions CFA à des projets portés par des femmes à travers des prêts sans intérêt.



La Banque Islamique de Développement densifie ses secteurs d’activités au Sénégal. L’institution financière internationale, un des plus importants partenaires du pays de la Teranga, va débloquer une enveloppe globale de 859 000 397 F CFA au profit de 175 projets de femmes et de groupements féminins polarisant environ 10 000 femmes dans 11 régions et 26 départements.



« Ces fonds viennent s’ajouter aux 785 millions déjà débloqués en 2022 et en 2018 par le Crédit mutuel du Sénégal, l’Alliance de Crédit et d’Epargne pour la production et le Crédit Solidaire Afrique. Ce qui porte le financement islamique délivrés par le PADEF-EJ à 1 644 000 397 F CFA », a indiqué le Directeur de Cabinet du ministère de de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Mouhamed Ndiaye.



Ce financement entre dans le cadre du Projet d’Appui au Développement de l’Entreprenariat Féminin et de l’Emploi des Jeunes (PADEF-EJ) cofinancé par Dakar et la BID pour un coût total de 22,5 millions de dollars, soit environ 11 milliards CFA.



S’exprimant au nom du ministre, Mme Fatou Diané, M. Ndiaye a également encouragé les trois groupements de Ziguinchor et Fatick, bénéficiaires de camions frigorifiques d’un coût global de 70 000 000 F CFA, de veiller à l’entretien ainsi qu’à la maintenance, gages d’une utilisation rationnelle et rentable.



Mouhamed Ndiaye a aussi renouvelé renouveler la profonde gratitude de Mme Fatou Diané et celle des populations à l’endroit de la BID, et invité les femmes membres des projets bénéficiaires de ces financements à la persévérance et au respect des engagements.



« Afin de pérenniser les impacts du projet, nous invitons l’agence d’exécution à mettre en place un dispositif +revolving+ permettant aux fonds qui seront remboursés par les bénéficiaires d’être réinjecté dans l’économie au profit d’autre financement », a plaidé le Directeur régional de La BID, Abdallah Sow.



Ce dernier a aussi assuré l’engagement et la volonté de toute l’équipe de la BID d’appuyer le projet dans l’atteinte des objectifs escomptés.



ARD/ac/APA