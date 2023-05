Communiqué de la cinquante-huitième Assemblée Annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la quarante-neuvième assemblée annuelle du conseil des gouverneurs du Fonds Africain de Développement (BAD) - adakar.com

NOUS, les Gouverneurs, représentant les pays membres de la Banque africaine de développement et les États participants du Fonds africain de développement (le « Groupe de la Banque »), réunis lors des Assemblées annuelles de 2023, qui ont eu lieu du 22 au 26 mai 2023 à Charm El-Cheikh, en Egypte, sous la présidence de Son Excellence M. HASSAN ABDALLA, Gouverneur de la Banque Centrale d’Egypte, et Président des Conseils des Gouverneurs :







1. Apprécions vivement la présence de Son Excellence M. ABDEL FATTAH AL-SISI, Président de la République arabe d'Égypte ; de Son Excellence M. AZALI ASSOUMANI, Président de l'Union des Comores et Président de l'Union africaine ; de Son Excellence Dr EMMERSON DAMBUDZO MNANGAGWA, Président de la République du Zimbabwe ; de Son Excellence M. PHILIP ISDOR MPANGO, Vice-président de la République-Unie de Tanzanie, représentant Son Excellence Mme. Samia Suluhu HASSAN, Présidente de la République unie de Tanzanie ; le très honorable M. ÉDOUARD NGIRENTE, Premier ministre de la République du Rwanda, représentant Son Excellence M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda ; Son Excellence M. GERVAIS NDIRAKOBUCA, Premier ministre de la République du Burundi, représentant Son Excellence M. Evariste NDAYISHIMI, Président de la République du Burundi ; Son Excellence M. HAMSE ABDI BARRE, Premier ministre de la République fédérale de Somalie, représentant Son Excellence M. Hassan Sheikh Mohamud, Président de la République fédérale de Somalie; Son Excellence M. MOUSSA FAKI MAHAMAT, Président de la Commission de l'Union africaine; Son Excellence M. MOUSTAFA MADBOULI, Premier ministre de la République arabe d'Égypte ; Son Excellence le major général KHALED FOUDA, Gouverneur du gouvernorat du Sud-Sinaï ; Son Excellence le Dr Sultan Ahmed AL JABER, Ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats Arabes Unis, Envoyé spécial des Émirats Arabes Unis pour le changement climatique et Président désigné de la COP 28.







2. Félicitons la Banque africaine de développement (la «Banque » ou « BAD ») pour sa reconnaissance par la Campagne mondiale sur la transparence de l’aide, Publish What You Fund, comme l’institution de développement la plus transparente au monde pour ses opérations souveraines et pour avoir obtenu la notation la plus élevée jamais enregistrée pour la transparence des opérations souveraines; et le classement du Fonds africain de développement (le « Fonds » ou « FAD ») comme la deuxième meilleure institution financière dans le domaine du financement concessionnel au monde par le Center for Global Development (CDG) en 2021.







3. Félicitons la Banque pour la solidité et la prudence de sa gestion financière et des risques qui lui ont permis de conserver sa notation de crédit triple A attribuée par toutes les principales agences mondiales de notation de crédit ; ainsi que pour son rôle de pionnier.