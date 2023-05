Communiqué de PASTEF sur la “caravane de la liberté“ - adakar.com

Communiqué de PASTEF sur la "caravane de la liberté" Publié le vendredi 26 mai 2023 | aDakar.com

Tel qu'annoncé par le président Ousmane SONKO, La " CARAVANE DE LA LIBERTE " a effectivement quitté Ziguinchor ce vendredi 26 mai 2023 pour rejoindre Dakar par la route.



Fort moment de communion entre le président Ousmane SONKO et le peuple, la " CARAVANE DE LA LIBERTE " est partie pour être une réussite à tout point de vue avec l'adhésion populaire de nos millions de concitoyens qui attendent avec impatience le passage de la Caravane dans leurs localités respectives.



Toutefois, et ce, de sources très fiables, nous avons reçu l'information selon laquelle le régime de Macky SALL, incapable d'apporter une réponse politique à cette initiative populaire, a planifié, aves ses milices apéristes, des troubles à l'ordre public devant déboucher sur des conséquences dramatiques et d'en imputer la responsabilité à notre camp.



PASTEF-Les Patriotes prend l'opinion nationale et internationale à témoin de cette énième exaction planifiée par le régime de Macky SALL, qui est habitué de ces méthodes et pratiques meurtrières, restées jusque-là impunies, commises contre d'honnêtes citoyens exerçant démocratiquement leur liberté constitutionnelle de manifester paisiblement.



PASTEF-Les Patriotes invite les militants et sympathisants à se mobiliser pour la réussite et la sécurisation, par tout moyen, de la "CARAVANE DE LA LIBERTE".



Dakar, le 26 mai 2023



Le Bureau Politique National