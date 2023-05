Sénégal: le convoi d’Ousmane Sonko en route pour Dakar - adakar.com

Sénégal: le convoi d'Ousmane Sonko en route pour Dakar Publié le samedi 27 mai 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko avec les forces de l`ordre

Accompagné par un cortège de partisans, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a quitté ce vendredi 26 mai la ville de Ziguinchor pour rallier la capitale, Dakar, à 500 km de là.



Chemise blanche et casquette vissée sur la tête, Ousmane Sonko a entamé sa « caravane de la liberté » depuis Ziguinchor juché sur son véhicule et accompagné d'une foule de partisans en voiture, en moto et à pied. À la sortie de la capitale casamançaise, à la mi-journée, le cortège a pris la Nationale 6, qu'on appelle aussi « la route du Sud ». Il devait faire une première étape à Kolda, à 180 kilomètres de là.



Lors d'une courte déclaration, vers la localité de Goudomp, Ousmane Sonko a appelé les jeunes à rester « mobilisés ». « Notre liberté sera définitivement acquise dans neuf mois », a-t-il lancé. Allusion à l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024.