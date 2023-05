Sococim – El Hadji Mamadou Seck, nouveau Dg : Youga Sow devient Pca - adakar.com

Sococim – El Hadji Mamadou Seck, nouveau Dg : Youga Sow devient Pca Publié le samedi 27 mai 2023

Sococim – El Hadji Mamadou Seck, nouveau Dg : Youga Sow devient Pca

Réaménagement du top ménagement de Sococim Industries. El Hadj Mamadou Seck est le nouveau Directeur général de la cimenterie, propriété du groupe Vicat. Le Dg sortant, Youga Sow, premier Sénégalais à diriger l’entreprise, devient Président du conseil d’administration (Pca) de Sococim Industries.



Par Alioune Badara NDIAYE(Correspondant) – El Hadj Mamadou Seck est le nouveau Directeur général de Sococim Industries. La cimenterie de Rufisque en a fait l’annonce, par voie de communiqué. «El Hadj Mamadou Seck, jusqu’ici Directeur général délégué, devient Directeur général», mentionne le document parvenu à la rédaction du journal Le Quotidien. Un choix découlant d’une volonté de la cimenterie, propriété du groupe Vicat, de parfaire sa stratégie organisationnelle pour plus d’efficience. «Après le lancement de son ambitieux projet de doublement de capacités pour passer de 3, 5 millions à 7 millions de tonnes de ciment par an, Sococim Industries poursuit sa mutation en séparant les dimensions opérationnelles de la fonction de Présidence du conseil d’administration (Pca) pour mieux faire face aux enjeux et défis du futur», lit-on comme motivation de ce changement.



En poste depuis janvier 2013, le désormais ex-Dg, Youga Sow, premier Sénégalais à diriger l’entreprise, devient Président du conseil d’administration de Sococim Industries. De son implantation en 1948 jusqu’après son rachat en 1999 par le Groupe Vicat, des Français se sont succédé à la tête de l’entreprise. Le test Youga Sow a, a priori, été une réussite pour le Groupe Vicat qui veut miser sur la continuité. D’autres cadres locaux ont aussi été promus pour épauler El Hadj Mamadou Seck, afin de disposer d’un «mélange équilibré d’expérience et d’ambition» au niveau de l’organisation. Il s’agit des directeurs généraux adjoints, Matar Diop, en charge des activités commerciales, du marketing et de la logistique, Mourtada Diallo, en charge des centrales électriques et des systèmes électriques, et Papa Mbow, en charge des carrières et des ressources minières. «Ce management à 100% sénégalais est une continuité du pari l’entreprise sur les compétences de cadres», souligne la note.