Rejet du dialogue par Yewwi Askan Wi: "Taxawu Senegal informe l'opinion publique que lors de la réunion de la conférence des leaders, aucune décision consensuelle n'a été prise" (déclaration)

Rejet du dialogue par Yewwi Askan Wi: "Taxawu Senegal informe l'opinion publique que lors de la réunion de la conférence des leaders, aucune décision consensuelle n'a été prise" (déclaration) Publié le vendredi 26 mai 2023

Les premières fissures au sein de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi commencent à se faire voir au grand public. Après le passe d’armes entre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias sur le dialogue, le dernier communiqué de la coalition sur son rejet de l’offre de dialogue formulée par le président Macky Sall fait constater une divergence profonde au sein de cette plateforme de l’opposition.



Faisant suite au communiqué de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, “Taxawu Sénégal“ de Khalifa Sall soutient qu’une décision consensuelle n’est sortie de la réunion des leaders de Yewwi Askan Wi.



"Taxawu Senegaal constate que dans un communiqué de presse en date du 25 mai 2023, la conférence des Leaders de la coalition Yewwi Askan Wi rejette toute participation au dialogue national lancé par le Chef de l’Etat. Taxawu Senegaal tient à informer l’opinion publique que lors de la réunion de la conférence des leaders, aucune décision consensuelle n’a été prise sur cette question", a indiqué le mouvement politique de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall.



En fait, Khalifa Sall et ses partisans avaient clairement montré leur disposition à prendre part au dialogue qui devrait permettre à l’ancien maire de Dakar de retrouver ses droits civiques et politiques. Ce qui n’est pas le cas de la majorité de Yewwi Askan Wi, notamment d’Ousmane Sonko, président de PASTEF.



La plateforme dirigée par Khalifa Sall annonce la poursuite des consultations de sa base pour définir une position officielle.



"Sur l’appel au dialogue, Taxawu Senegaal, conformément à sa tradition de concertation et de participation inclusives, se réserve le droit de consulter ses instances de base et les partis et mouvements alliés. La réunion de synthèse et de restitution convoquée à cet effet définira la position officielle de la Plateforme qui sera rendue publique", indique Taxawu Sénégal.



Khalifa Sall et ses partisans rappellent que leur mouvement politique "est membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi et a toujours travaillé à son ouverture et à son unité". L’organisation politique annonce qu’elle ne compte pas quitter cette voie.



Makhtar C.