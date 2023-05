Sénégal: le gouvernement promet la fermeté face à toute tentative de troubles à l’ordre public - adakar.com

Sénégal: le gouvernement promet la fermeté face à toute tentative de troubles à l'ordre public Publié le vendredi 26 mai 2023 | RFI

Réaction officielle après les déclarations d’Ousmane Sonko mercredi soir, depuis Ziguinchor dans le sud du pays. L’opposant affirme vouloir « marcher sur Dakar » à la tête d’un convoi populaire.



Le convoi annoncé par Ousmane Sonko, baptisé « caravane pour la liberté », n’était pas parti de Ziguinchor ce jeudi soir. L’opposant avait affirmé qu’il prendrait la route « au plus tard » vendredi en passant par Bignona, Sedhiou, ou encore Kolda.



« Les gens ont le droit de manifester au Sénégal », assure le ministre Abdou Karim Fofana, mais « il faut respecter les lois et règlements », ajoute le porte-parole du gouvernement. « À la suite de ce procès, Ousmane Sonko prefère peut-être nous attirer dans un piège et essayer de se faire arrêter pour des questions politiques, des questions de troubles à l'ordre public pour éviter l'infamie de se faire arrêter pour des histoires sordides. Quoi qu'il en coûte, l'ordre public sera maintenu et nous ne laisserons personne troubler la quiétude des Sénégalais. »