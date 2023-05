Situation politique: la Coalition Yewwi Askan Wi “déclare solennellement son rejet catégorique“ du dialogue (Communiqué) - adakar.com

Situation politique: la Coalition Yewwi Askan Wi "déclare solennellement son rejet catégorique" du dialogue (Communiqué) Publié le vendredi 26 mai 2023 | aDakar.com

Le dialogue politique auquel le président de la République, Macky Sall a convié les acteurs politiques, les forces vives et les acteurs de la Société civile se tiendra sans la grande coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi.



La plateforme de l'opposition significative a fait savoir sa position sur le dialogue politique dans un communiqué. En effet, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi annoncent leur rejet du dialogue.



"Au moment où le pays est plongé dans l'incertitude, Macky Sall compte lancer un soit disant « dialogue », le 30 mai 2023, pour détourner les sénégalais des difficultés auxquelles ils sont confrontés. La Coalition Yewwi Askan Wi déclare solennellement son rejet catégorique de ce dialogue", a indiqué Yewwi Askan Wi dans un communiqué.



En réunion de Conseil des ministres, mercredi, le Chef de l'État à confirmé l'ouverture du dialogue politique le 30 mai prochain au palais de la République.



La coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi tourne donc le dos aux concertations conviées par Macky Sall.



Yewwi Askan Wi "lance un appel à tous les partis et mouvements politiques membres, ainsi qu'à toutes les forces vives, de s'abstenir de participer au faux dialogue, d'où ne sortira rien de bénéfique pour le peuple, suffisamment meurtri par une longue série d'injustices."



La question du dialogue politique et la réponse à l'invitation du président Macky Sall ont provoqué des remous au sein de l'opposition réunie dans Yewwi Askan Wi. Khalifa Sall â avait clairement affiché des dispositions à y prendre part pour évoquer notamment la question de l'amnésie et son retour dans le jeu politique. De son côté, Ousmane Sonko avec le PASTEF, et une grande majorité de la coalition ont rejeté toute idée de participer au dialogue.



Makhtar C.