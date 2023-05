Journée Mondiale de l’Afrique, le Président de l’UA : << Il faut mettre fin aux crises de toutes sortes…>>

Ce jeudi 25 Mai 2023, le Président de l’Union africaine, Azali Assoumani, a appelé ses homologues à mettre fin aux crises de toutes sortes afin d’atteler sereinement au développement socio-économique du continent.



Dans son discours à la faveur de la journée mondiale de l’Afrique, le Représentant de l’union a pointé du doigt les changements anticonstitutionnels de pouvoir, les conflits inter et intra africains et le terrorisme qui ménacent la paix sur le continent.



< >, a-t-il plaidé.



Afin de résorber les effets dévastateurs du changement climatique sur le continent il a invité ses homologues à poursuivre les efforts < >, afin de résorber les effets .



Il n’a pas manqué d’évoquer l'extrême insécurité alimentaire, conséquence de la crise russo-ukrainienne, ainsi que les faibles investissements et le chômage lié à la crise énergétique en dépit de l’immense potentiel en énergies renouvelables dont dispose l’Afrique.



Ainsi, < >.



Et d’ajouter, < >, a assuré le Président de l'Union africaine.



Il a encouragé les membres de l’union à ratifier l’accord de libre circulation des biens et des personnes dans l’espace continental, à travers la mise en place de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine.



< >, a-t-il martelé pour dit-il donner une chance au Continent de connaître une croissance économique durable et de nourrir l’espoir de devenir l’un des plus grands marchés du monde dans les années à venir.



Il a par ailleurs rappelé à la mémoire son ambition de parachever le plaidoyer de son prédécesseur Macky Sall, qui est celui de convaincre les président du G20 < >.



Car dit-il, c’est à travers cette présence permanente que l’Organisation, l’Union Africaine, aura la possibilité de donner son avis, sur les grandes décisions économiques et financières le concernant, notamment.



Et de renchérir, < >



Pour Azali Assoumani, il n'est pas impossible que l’Afrique soit l’une des puissances économiques du monde. Car ce creuset de potentialités humaines et de ressources naturelles immenses ne demande qu’à être mis en valeur.



A cet effet, il a exhorté les chefs d’Etats africains à saisir les opportunités à eux offert, à mettre à contribution leurs talents, expérience et expertise africaine pour améliorer l'image du continent.



Rappelons que le thème de cette 60e journée mondiale de l’Afrique est "Notre Afrique, notre futur".





L.L