Ousmane Sonko pointe du doigt Macky Sall comme l'instigateur de la cabale contre lui.

Il reproche à Macky Sall une logique de vengeance depuis les manifestations liées à la plainte pour viol.

Sonko déclare ne pas avoir peur de Macky Sall et annonce son retour à Dakar ce vendredi 26 mai 2023.



Ousmane Sonko n’a d’autre « ennemi » sur l’espace politique sénégalais que le Président Macky Sall auquel il reproche d’être derrière toute cette cabale orchestrée derrière lui.

Pour Ousmane Sonko Macky Sall est toujours dans « une logique de vengeance depuis « la fessée » qu’il a reçue au mois de mars 2021 dans le cadre des premières manifestations liées à la plainte d’Adji Sarr pour viol.



En outre, Ousmane Sonko de rappeler, à qui de droit, qu’il n’a aucune peur du président Macky Sall qui pense pouvoir l’éliminer de la course à la présidentielle de 2024.



« S’il y a une personne qui ne me fait pas peur sur cette terre, c’est Macky Sall. S’il pense qu’il peut m’arrêter pour cette affaire qui ne tient pas, qu’il sache alors qu’il est plus facile de l’arrêter« , a tonné Ousmane Sonko qui a annoncé son retour à Dakar, ce vendredi 26 mai 2023.