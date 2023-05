Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome coordonne les préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine - adakar.com

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, en charge des cultes a présidé un réunion nationale consacrée aux préparatifs de l’édition 2023 du pèlerinage marial de Popenguine.



Autour du ministre de l’intérieur, au siège du ministère sis à la Place Washington, il y avait le ministre auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, M. Birame Faye et l’ensemble des services impliqués pour la réussite de cette grande manifestation religieuse qui réunit des dizaines de milliers de fidèles catholiques.



"Les instructions du président de la République nous sont réitérées de façon permanente avec les services de l’Etat pour que tout soit au point pendant ces trois jours de pèlerinage. En passant à revue l’expression des besoins pour l’organisation de cette année et les réponses qui ont été apportées ainsi que le niveau d’exécution qui a été déjà noté, nous avons bon espoir que plus que par le passé, sur l’édition de cette année, qui coïncide également avec la célébration sur le nouveau sanctuaire", a déclaré le ministre de l’Intérieur en clôture de la réunion.



Le comité d’organisation du pèlerinage, dirigé par le père Augustin Sébastien Mamadou Diouf et l’administration territoriale représentée par le Gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbengue étaient aussi de la séance de travail.



Cette 153e édition du pèlerinage marial de Popenguine aura lieu les 27, 28 et 29 mai 2023. Le thème retenu est “Comment m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi“.



Makhtar C.