Ousmane Sonko annonce son retour à Dakar à travers une "caravane de la liberté" qui va partir de Ziguinchor pour rallier la capitale

Ousmane Sonko annonce son retour à Dakar à travers une "caravane de la liberté" qui va partir de Ziguinchor pour rallier la capitale Publié le jeudi 25 mai 2023

Ousmane Sonko, président de PASTEF

La première phase de son procès pour viols et menaces de mort présumés devant la chambre criminelle terminée et dans l’attente du délibéré, Ousmane Sonko annonce son retour à Dakar après près de quinze jours passés à Ziguinchor.



Refusant de prendre part à l’audience tenue à Dakar qui a vu le parquet requérir une peine de 10 ans de prison contre lui et préférant rester reclus dans sa résidence de la ville de Ziguinchor dont il est le maire, Ousmane Sonko est apparu devant une foule monstre dans son fief et annoncé son retour à Dakar pour ce qu’il appelle une autre phase de la stratégie.



Le Président de Pastef a improvisé une parade dans les artères de Ziguinchor et annoncé qu’il empruntera la route pour regagner la capitale. Aussi prévient-il qu’il se rendra dans chacune des villes se trouvant sur l’axe pour échanger avec ses partisans.



"Je passerai par la route pour aller à Dakar et j’entends m’arrêter dans certaines localités pour communier avec les sénégalais. J’ai entendu le procureur de Macky Sall dire hier (mardi) zéro tolérance pour Ousmane Sonko. À partir de maintenant, également, zéro tolérance à Macky Sall. Nous avons eu tout ce que nous voulions et l’objectif est de retourner à Dakar", a déclaré Ousmane Sonko. L’opposant demande par ailleurs à ses militants de se mobiliser.



Face aux nombreux dossiers judiciaires auxquels il doit faire face, Ousmane Sonko demande une mobilisation partout au Sénégal comme ses partisans ont eu à le faire à Ziguinchor.



"Il faut qu’il y ait des gens partout pour que quand il faut mener la bataille que tout le monde s’y mette. Ce combat sera concrétisé par les courageux et non par les peureux. Si je dois donner ma vie pour que le Sénégal puisse aller de l’avant, je suis prêt. Vous avez participé à vulgariser le consommer local dans les réseaux sociaux, ayons le même engouement pour faire face à face aux forces de l’ordre et à Macky Sall. Il est temps qu’on prenne notre responsabilité", a poursuivi Ousmane Sonko.



D’ailleurs il va demander aux jeunes de lever les blocus et autres barricades qui empêchaient l’accès à sa résidence à Ziguinchor.



Se voulant rassurant à l’endroit de ses partisans, Ousmane Sonko assure que rien ne lui arrivera.



Sur la préservation de la paix, Ousmane Sonko estime avoir offert toutes les possibilités possibles à Macky Sall pour la préservation de la paix. Mais, révèle t-il, si Macky Sall ne veut pas la paix, nous lui ferons face.



Makhtar C.