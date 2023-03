CAN Côte d’Ivoire 2023: le Sénégal qualifié à deux journées de la fin des éliminatoires - adakar.com

CAN Côte d'Ivoire 2023: le Sénégal qualifié à deux journées de la fin des éliminatoires Publié le mardi 28 mars 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Eliminatoires CAN 2023: les Lions du Sénégal dominent le Mozambique 5-1

Dakar, le 24 mars 2023 - Les Lions de la Téranga du Sénégal ont battu les Mambas du Mozambique 5-1 lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d`Ivoire. Tweet

Les Lions de la Téranga du Sénégal ont composté, ce mardi 28 mars 2023, leur ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) en Côte d'Ivoire.



En s'imposant à Maputo contre le Mozambique 1-0, les Lions du Sénégal ont validé leur billet pour prendre part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.



Leaders du Groupe L depuis le début des éliminatoires, les Lions du Sénégal ont réussi à maintenir la cadence en s'imposant lors des quatre matches qu'ils ont disputés jusque-là.



Il y a quatre jours, le Sénégal a disposé du Mozambique 4-1 au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour le compte de la troisième journée des éliminatoires.



Le Sénégal est leader du Groupe L avec 12 points, suivi par le Mozambique qui compte 4 points et le Rwanda 2 points. Le Bénin est à la dernière place avec 1 point.



Makhtar C.