Fonds destinés à la lutte contre le Covid-19 : l'enquête "suit son cours avec diligence" Publié le mardi 28 mars 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Ibrahima Bakhoum, procureur général

L’enquête judiciaire sur la gestion des fonds publics destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ‘’suit son cours avec toute la diligence’’ nécessaire, a assuré, mardi, à Dakar, le procureur général de la cour d’appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum.



‘’Concernant [le] rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19, la Division des investigations criminelles a fait des auditions. L’enquête suit son cours avec toute la diligence’’ qu’il faut, a déclaré M. Bakhoum lors d’un point de presse.



Des agents des ministères concernés par la gestion des fonds publics destinés à éradiquer la pandémie de coronavirus ont été auditionnés par les enquêteurs, selon le procureur général de la cour d’appel de Dakar.



Il s’agit notamment de fonctionnaires s’occupant de l’administration générale et de l’équipement dans les ministères chargés de la Famille, des Sports, du Développement communautaire, des Petites et moyennes entreprises.



Ibrahima Bakhoum affirme que des responsables d’entreprises privées ayant fourni des services et des équipements aux ministères ont également été entendus.



‘’Soyez rassurés qu’un travail d’enquête et d’investigation très poussées est en train d’être fait par les enquêteurs saisis de toute l’étendue du rapport’’ de la Cour des comptes, a-t-il assuré.



La Cour des comptes a signalé des malversations dans l’utilisation des fonds publics destinés à l’achat d’équipements de prévention de la maladie à coronavirus et à l’approvisionnement de denrées alimentaires et d’autres biens pour les populations affectées économiquement par la pandémie.