Un homme arrêté dans une affaire de tentative d'assassinat sur Ousmane Sonko Publié le mardi 28 mars 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Ibrahima Bakhoum, procureur général

Yarga Sy, un agent de sécurité aéroportuaire, a été arrêté dans une affaire de tentative d'assassinat de l'opposant Ousmane Sonko, a annoncé mardi le procureur général Ibrahima Bakhoum.



M. Sy a été arrêté dans le cadre d'une enquête confiée par le procureur de la République à la Sûreté urbaine, a précisé M. Bakhoum lors d'un point de presse.



Le mis en cause a été appréhendé à la suite de saisies d'objets et de perquisitions menées après des informations de presse faisant état d'une tentative d'assassinat sur M. Sonko, le 16 mars, jour de son procès contre le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, alors qu'il était sur le chemin du tribunal.



Yarga Sy, qui dit être un militant de Pastef, "est en instance de défèrement", selon le procureur général, qui a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire.



Il est poursuivi pour tentative d'assassinat, homicide involontaire et jet d'un liquide pouvant nuire à l'intégrité physique d'une personne.