Un "commando" visant à s'attaquer à "l'intégrité des personnes et des biens" mis hors d'état de nuire Publié le mardi 28 mars 2023

© Autre presse par DR

Ibrahima Bakhoum, procureur général

Le procureur général a annoncé les arrestations de Kaba Diakité et Famara Mané, dit Gnantio, dirigeants d'un "commando" qui cherchait à s'attaquer à "l'intégrité des personnes et des biens" et à mener "des activités subversives" à l'aide d'"agents explosifs" et de "cocktails Molotov" à Dakar.



M. Bakhoum a également fait état de l'arrestation d'autres personnes, tous des hommes, notamment dans la région de Dakar.



Certaines d'entre elles ont été arrêtées chez le maire de Keur Massar Sud.



Pape Baba Diaw et Abdou Karim Diaw font partie des hommes appréhendés pour leur appartenance au “commando”.



Dix-neuf personnes en faisant partie sont actuellement recherchées, selon le procureur général.



Les membres du “commando” envisageaient de “tuer” des personnalités de l'Etat, des membres de la magistrature, des personnalités religieuses et des professionnels des médias, selon M. Bakhoum.



