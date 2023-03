Palais de justice: Dr Babacar Niang de SUMA Assistance inculpé et placé sous contrôle judiciaire - adakar.com

Palais de justice: Dr Babacar Niang de SUMA Assistance inculpé et placé sous contrôle judiciaire Publié le mardi 28 mars 2023

© Autre presse par DR

Dr Babacar Niang, directeur de SUMA Assistance

Le Doyen des juges d'instruction a inculpé le Dr Babacar Niang, directeur général de la Clinique privée SUMA Assistance des chefs d'accusation de non assistance à personne en danger et homicide involontaire. L'information est révélée par un de ses avocats, Me Khoureyssi Bâ.



Au terme de cette inculpation, le Doyen des juges d'instruction a placé le Dr Babacar Niang sous contrôle judiciaire. Auparavant, le patron de la clinique SUMA Assistance avait refusé une assignation à résidence sous surveillance électronique (bracelet électronique).



Devant le refus du dispositif de bracelet électronique par l'inculpé suivi de la plaidoirie des avocats Mes Khoureyssi Bâ et Abou Alassane Diallo, le Doyen des juges d'instruction, Maham Diallo a décidé du placement sous contrôle judiciaire du Dr Babacar Niang.



Le placement sous contrôle judiciaire du Dr Babacar Niang, directeur général de SUMA Assistance a été assorti de deux obligations. Il lui est interdit de sortir sans son autorisation des limites territoriales du Sénégal. Le Dr Babacar Niang devra se présenter tous les derniers vendredis de chaque mois à son cabinet pour émarger au registre.



