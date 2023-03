Situation politique nationale: La Convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal adresse une “lettre ouverte aux acteurs politiques du Sénégal“ - adakar.com

Situation politique nationale: La Convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal adresse une "lettre ouverte aux acteurs politiques du Sénégal" Publié le mardi 28 mars 2023

La bipolarité du monde que l’on croyait définitivement révolue avec la chute du mur de Berlin refait surface, non sans fracas. La guerre Ukraine / Russie met face à face ; un Occident à économie libérale contre une Russie qui résiste aux assauts du capitalisme international.



En Afrique, les consciences se réveillent. La jeunesse africaine s’active et exige des dirigeants du continent l’adoption de mesures marquant la souveraineté de nos pays, par rapport à une mondialisation à sens unique qui ne profite qu’aux pays dominants.



Au Sénégal où des avancées majeures sont constatées surtout sur le plan des réalisations d’infrastructures innovantes, c’est l’éveil brutal de mentalités longtemps dominées par le système de pensée occidentale. Un syncrétisme intellectuel où se mêlent, religions, mode de pensée traditionnelle et idéologies occidentales met au-devant de la scène une frange de la population qui jadis, était marginalisée parce que n’ayant pas fréquenté l’école française. Le système installé par l’ancien colonisateur qui a pu perdurer jusqu’ici, est maintenant totalement remis en cause par la grande majorité de la population constituée surtout de jeunes dynamiques et ambitieux dont la fierté est boostée par les différentes victoires remportées dans des compétitions internationales. Les domaines de performance sont variés. Ils vont du sport à la littérature, en passant par le cinéma et autres.



Au moment où cette jeunesse jure d’être prête à prendre son destin en main, Dieu met une cerise sur le gâteau pour notre nation. En effet, on se rend compte subitement, que le pays est riche de son sol et de son sous-sol en plus de ses ressources humaines de qualité. Le pétrole, le gaz, le zircon et autres minerais attisent des convoitises.



Le loup est tapi dans l’ombre, prêt à profiter du moindre grabuge, pour s’emparer de tout.



Au même moment, le volcan couve sous le pays. Une lutte pour le pouvoir, (les uns pour le conserver, les autres pour le conquérir), installe le danger au milieu de la nation sénégalaise.



Mesures urgentes



La CONEES estime que l’heure n’est pas à l’arbitrage. Il ne s’agit plus de compter les fautes ou de dénombrer les coups. Il importe de trouver rapidement une solution qui puisse conduire à la paix des braves. Pour cela, il n’y a qu’une alternative ; le dialogue. Que les protagonistes s’assoient autour d’une table pour discuter sur les points saillants des divergences.



A- Préalables :

- Libération définitive de tous les détenus arrêtés à l’occasion de la crise

- Suspension des manifestations de rue

Une semaine avant les rencontres pour la paix, tous les acteurs politiques décrètent la suspension des manifestations de rue.



B- Rencontres pour la paix :

Les rencontres de la paix se font en une semaine sans discontinuer, pour s’accorder sur deux points majeurs entre autres :

1- La déjudiciarisation des différends entre privés à caractère sensible au plan national.

Notre société ne manque pas de leviers pour aplanir les difficultés de ce côté. Cela évite à la nation de devoir retenir son souffle à l’occasion de tel ou tel procès.



2- L’organisation transparente de l’élection présidentielle de 2024.

A ce niveau, nous appelons à une démocratisation de son organisation pour garantir la stabilité dans notre pays :

• Mettre sur pied, de façon consensuelle, un organe neutre chargé de diriger les opérations électorales en amont et en aval.

• Donner des délais suffisants pour l’inscription des primo votants.

• Agir dans le sens du rétablissement de la confiance des acteurs politiques envers le juge des élections.

• Baisser le taux de la caution de candidature.

• Se mettre dans des dispositions qui permettent de valider toutes les candidatures, sans exclusive, qu’elles soient de la majorité présidentielle ou de l’opposition.



Rappel : Les décrets, les lois et les décisions de justice sont faits par les hommes pour harmoniser la vie en société. S’ils provoquent désordre et désharmonie à l’échelle de la nation, il urge de les changer.



La CONEES : Dakar le 27 / 03 / 2023



VIVE LE SENEGAL.