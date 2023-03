Cour des Comptes : « 4 Rapports pas encore publiés » (Inquiétude de Birahime Seck partagée sur Twitter) - adakar.com

Cour des Comptes : « 4 Rapports pas encore publiés » (Inquiétude de Birahime Seck partagée sur Twitter) Publié le mardi 28 mars 2023

© Autre presse par DR

Le Coordonnateur général du Forum civil, Birahime Seck

Birahime Seck s’est intéressé aux rapports annuels de la Cour des Comptes qui ne sont toujours pas publiés.



« Les rapports annuels 2018, 2019, 2020 et 2021 de la Cour des Comptes ne sont toujours pas publiés », a en croire M. Seck, intéressé par l’élaboration et la conduite des politiques publiques au Sénégal.



A rappeler que la Cour des Comptes a publié, en décembre dernier, son rapport explosif sur l’audit de la gestion des fonds Covid-19. Des ministres et autres Dages ont été épinglés pour des supposées délinquances financières non encore élucidées par nos cours et tribunaux saisis par l’Etat du Sénégal….Après le travail de la Cour des comptes…!



L’inquiétude du Coordonnateur du Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International est partagée par des Sénégalais sur le réseau social Twitter.



« Une raison de dégager ce régime », selon Abdoulaye Sow; « Quid des rapports de l’Inspection Générale d’Etat sur l’état de la gouvernance publique ? Depuis les rapports sur la gestion du Pds, plus de rapport publié », renchérit Pape Cheikh Tandine; Lass Badiane en réponse à Birahime Seck, rapporte que « les rapports annuels du Forum Civil ne sont jamais publiés »;



Edward Newgate, « imagine à quel point ils doivent être explosifs… »; Alassane Ba d’indiquer que « Des rapports qui n’auront pas le jours avant 2025. Voici des vraies questions qui doivent alimentées les débats en 2024. La bonne gouvernance, l’indépendance de la justice l’éducation nationale et la formation professionnelle pour l’emploi des jeunes »;



« Ces rapports doivent être publiés mais c’est peine perdue on ne verra jamais les traces des délits commis par les acolytes du Benno surtout les membres de APR. La prison après le pouvoir », enfonce Ousmane Faye; « Cela est dû à la carence des ressources humaines au sein de ka juridiction des comptes ! Du temps où la cour suprême assurait cette fonction il y avait des retards de 15 ans dans la reddition des comptes », éclaire Abdou Ba;



Assane Fall de prendre le contre-pied, affirmant que « Charité bien ordonné commence par nous montre vôtre richesses »; « Il faut descendre sur le terrain pour défendre les principes et éviter de laisser les politiques, qui ne cherchent que des avantages personnels, prendre trop de place. C’est scandaleux mais un tweet ne suffit pas », conseille Daouda Thiam…