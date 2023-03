Le préfet du département de Dakar interdit les manifestations annoncées par la coalition Yewwi Askan Wi dans le département les 29 et 30 mars 2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le préfet du département de Dakar interdit les manifestations annoncées par la coalition Yewwi Askan Wi dans le département les 29 et 30 mars 2023 Publié le mardi 28 mars 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Mor Talla Tine, Préfet de Dakar

Tweet

Le préfet du département de Dakar a pris deux arrêtés distincts pour interdire les manifestations annoncées par la coalition Yewwi Askan Wi dans le département les 29 et 30 mars 2023.





Les demandes desdites manifestations étaient portées par des responsables de la Coordination départementale de Dakar du parti PASTEF.



Le premier décret stipule ceci: "Est interdite, la marche projetée le mercredi 29 mars 2023, de 15 heures à 18 heures, sur l’itinéraire « Rond-point COUD - Avenue Cheikh Anta DIOP - Rond-point Poste Médina », par Messieurs El Hadji Ousmane FALL, Justin CORREA et Babacar TAMBEDOU, au nom de la structure dénommée « Coordination départementale de Dakar du parti politique PASTEF »".



Le deuxième acte signé par le préfet du département de Dakar Mor Talla Tine reprend exactement le même libellé mais concerne la marche annoncée pour le 30 mars 2023 pour le même itinéraire.



Dans ses deux actes, le préfet de Dakar évoque les motifs de “menaces de troubles à l'ordre public“ et une “entrave à la libre circulation des personnes et des biens.“



"Toute violation des dispositions du présent arrêté expose les déclarants aux sanctions prévues par les textes en vigueur", précise en même temps les deux actes pris par l'autorité préfectorale.



Makhtar C.