Il y a onze ans, le 25 mars 2012, Macky Sall prenait fonctions comme président de la République. Pour marquer l’occasion, il a convoqué une réunion du secrétariat exécutif de son parti au siège de Mermoz. Au cours de cette réunion, il n’y a pas eu de bilan, mais plutôt une discussion sur les perspectives d’avenir.



En effet, le président de la République a demandé, par l’intermédiaire de Seydou Guèye, à tous les militants et responsables de l’APR de se tenir debout pour défendre la République contre les ennemis et pour soutenir le bilan qu’il a réalisé. Il a également exhorté ses militants et responsables à poursuivre la mobilisation pour remporter de futures victoires.



Une allusion assez claire pour certains, qui confirme encore une fois l’intention du chef de l’Etat de briguer un 3e mandat… ou plutôt un 2e quinquennat comme ses proches le disent.



Le président de l’APR a également souligné la solidité de la démocratie sénégalaise, qui a été acquise et construite sur une longue période. Il a ainsi encouragé les responsables à travailler dur pour la consolider et léguer un pays stable et socialement enviable aux générations futures.



Il a également affirmé que l’État de droit serait toujours respecté et que l’APR restait partie intégrante de la grande coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY), précisant que le parti a accueilli des membres de l’opposition, ce qui a permis de l’élargir et de renforcer la coalition.