Demba Mbaye (Coach des U23) avant le match contre le Mali : « Il est important que les joueurs ne… » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Demba Mbaye (Coach des U23) avant le match contre le Mali : « Il est important que les joueurs ne… » Publié le mardi 28 mars 2023 | senenews.com

© Autre presse par DR

Demba Mbaye, Nouveau coach de génération foot

Tweet

Après avoir concédé une victoire lors du match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U23, le sélectionneur national Demba Mbaye a évoqué le choc retour devant opposer le Sénégal au Mali.



« On s’est bien préparé. J’aime bien ce genre de match, haut niveau, avec une sanction immédiate. Ce sont des matchs qui forment des joueurs. Au Sénégal, on a des joueurs talentueux, on prépare la relève. Cela suppose de vivre cela pour être prêt », a déclaré le Sélectionneur des Lions U23.



« Dans une double confrontation, le match le plus décisif est le retour. Dans nos têtes, il y a 0-0. Le plus important est d’aller chercher cette qualification« , fait savoir Demba Mbaye.



Selon ce dernier, « Il est important que les joueurs ne se mettent pas de pression négative. Le football sénégalais est une dynamique. Mais il n’y a pas de pression particulière. C’est plus intéressant quand il y a cette équipe, il y a de la confiance, de la détermination. On a beaucoup d’échanges autour ça. Il faut représenter dignement notre pays. Et on s’y est préparé. »



Il rassure ainsi les supprimer sénégalais : « On est surtout préparé à gérer les problématiques collectives. Cela ne change pas notre conduite. Cela n’atténue pas les difficultés du match. C’est l’équipe la plus déterminée, la plus solide qui va s’en sortir. On ne faillira pas en termes de détermination, de combat. Et comme je le répète depuis le début. Le combat ne commence pas avant le coup d’envoi et ne se termine pas avant le coup de sifflet final de l’arbitre. »



« Nous répondrons présents et avons hâte d’en découdre sur le terrain face à une belle équipe du Mali. On est dans la phase de préparation, de concentration. On a travaillé pour voir les problèmes de jeu que nous ont posé le Mali », a-t-il précisé.



« On va en faire en sorte de répondre à ce défi. C’est très important. J’ai hâte de voir ce que mon équipe a dans le ventre. C’est dans ce genre de match difficile qu’on sait, de quoi ils sont capables. J’attends des réponses fermes de leur part. J’espère qu’ils répondront présents, qu’ils feront honneur à la Nation« , dit-il.





Commentaires