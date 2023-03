3è mandat: Juge Dème rappelle qu’il avait décelé le piège de la Constitution en 2019 - adakar.com

3è mandat: Juge Dème rappelle qu'il avait décelé le piège de la Constitution en 2019
Publié le mardi 28 mars 2023

© Autre presse par DR

Stratégie de lutte face au COVID-19 : Les intéressantes pistes de solutions du Juge Dème

Lors d’une déclaration tenue ce dimanche, l’ancien juge et président du parti Ensemble pour le Travail, l’Intégrité et la Citoyenneté (ETIC) est revenu sur des questions liées à l’actualité politique au Sénégal.



A cette occasion, le brillant Magistrat a abordé la question sur la polémique du 3e mandat tant que pourrait solliciter le président Macky Sall.



Ainsi, Ibrahima Hamidou Dème qui n’a pas voulu épiloguer sur cette question a juste rappelé qu’il avait alerté depuis 2019, au soir de l’élection présidentielle de la même année pour faire savoir aux Sénégalais qu’il y a un piège dans la constitution revue au référendum de 2016.



« Ce qu’on murmurait dans ce pays commence à prendre forme et devient de plus en plus clair. Nous, à notre niveau, on avait vu venir depuis 2019. Juste après la Présidentielle de 2019, on avait alerté par le biais d’un article intitulé « La constitution piégée pour un 3e mandat ». Dans cet article nous avions dit qu’il y a des pièges dans la constitution pour permettre au Président de pouvoir demander un autre mandat », a expliqué le Juge Dème devant le presse.



En outre, le juge démissionnaire d’une justice qui avait démissionné, renseigne, dans la même veine, que dans le même article, il avait fait savoir qu’un tel fait pouvait mettre ce pays dans la stabilité et pour cela il avait invité les Sénégalais à « se lever et se battre pour le respect des dispositions déjà réglées depuis la constitution de 2001 et qui avaient choisi la voie de deux mandats pour notre démocratie »