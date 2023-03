Lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent : l’AMP-UEMOA tient son assemblée générale extraordinaire - adakar.com

Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent : l'AMP-UEMOA tient son assemblée générale extraordinaire Publié le mardi 28 mars 2023 | atop.tg

L’assemblée générale extraordinaire des Médiateurs des pays membres de l’UEMOA (AMP-UEMOA) est ouverte le lundi 27 mars à Lomé par le ministre d’Etat en charge de l’Administration territoriale, Payadowa Boukpessi en présence du ministre en charge de la sécurité, Damehame Yark et du représentant résident de l’UEMOA au Togo, Mme Aminata Lo Paye.



L’assemblée est organisée par les médiateurs de la République de l’espace UEMOA pour réfléchir sur la problématique du terrorisme et de l’extrémisme violent dans la sous-région. Elle est prévue du 27 au 29 mars et à terme, le plan stratégique 2023-2027 de l’AMP-UEMOA sera adopté après analyse de la situation sécuritaire et proposer des approches de solution. La rencontre a réuni des chefs des institutions de la République, des médiateurs, des ambassadeurs et représentants accrédités au Togo de l’UEMOA et de la CEDEAO, des membres de HCRRUN et des chefs traditionnels.