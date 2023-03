Mamadou Korka Bâ tué par balle à Bignona: des centaines de manifestants exigent “l’arrêt définitif des tirs létaux contre les manifestants“ - adakar.com

Mamadou Korka Bâ tué par balle à Bignona: des centaines de manifestants exigent "l'arrêt définitif des tirs létaux contre les manifestants" Publié le lundi 27 mars 2023

Des centaines de manifestants à Bignona après la mort de Mamadou Korka Diallo

Bignona, le 27 mars 2023 - Des centaines de personnes ont manifesté contre l`usage de moyens létaux lors de manifestations pacifiques à Bignona. Tweet

Une semaine après la mort du jeune Mamadou Korka Bâ, les populations de Bignona sont descendues dans la rue pour exprimer colère et désapprobation des de l’usage des armes létales dans les manifestations politiques.



Le jeudi 16 mars 2023, Mamadou Korka Bâ perdait la vie, atteint d’une balle dans la tête alors qu’il prenait part aux manifestations appelées par le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef).



Sous l’égide du Forum civil et du Mouvement citoyen du département, une frange importante de la population de la localité a manifesté, ce lundi, pour dire son opposition à l’usage des armes létales lors des manifestations politiques.



Les manifestants encadrés par les forces de l’ordre ont marché de la Station Total au Rond-point Émile Badiane en passant par la Place Moussa Coly.



Âgé d’une vingtaine d’années et élève au lycée de Bignona, Mamadou Korka Bâ a trouvé la mort, le lundi 20 mars lors des dernières manifestations tenues en marge du procès finalement renvoyé d’Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang.



Makhtar C.