Sûreté urbaine: le Dr Babacar Niang, directeur de SUMA Assistance, déféré devant le procureur

Quelque 24 heures après sa remise en liberté sur convocation, le directeur de SUMA Assistance, le Dr Babacar Niang a été de nouveau entendu.



Devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine, le Dr Babacar Niang a répondu aux questions relatives à la non-prise en charge du défunt Doudou Fall, agent à la Mairie de la Médina, décédé après des affrontements avec des manifestants.



Selon les premiers éléments sortis de sa dernière audition, le directeur de SUMA Assistance, où a été interné Ousmane Sonko pendant 4 jours, a été déféré devant le procureur de la République pour des faits de “non-assistance à personne en danger“ et “homocide involontaire“.



Présentement, le Dr Babacar Niang, directeur de SUMA Assistance se trouve à la Cave du Palais de justice de Dakar en attente d’être entendu par le maître des poursuites.



Le Dr Babacar Niang, un des premiers médecins urgentistes du Sénégal, avait été arrêté le mardi 21 mars 2023, à Médina Ndiathbé avant d’être transféré manu-militari à Dakar.



Son interpellation et les conditions dans lesquelles elle avait eu lieu avait provoqué la sortie des organisations syndicales et des associations de médecins du Sénégal pour exiger sa remise en liberté immédiate.



Makhtar C.