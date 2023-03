La BCEAO dédie une page spéciale de son site web aux FinTech de l’UEMOA - adakar.com

Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest(BCEAO)

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a récemment lancé une page web dédiée aux FinTechs de la zone UEMOA. Cette page vise à faciliter la communication entre la BCEAO et les promoteurs de technologie financière dans la région, tout en offrant une meilleure visibilité aux FinTech.

Le contenu est destiné aux entreprises innovantes du secteur bancaire et financier, ainsi qu’au grand public intéressé par les évolutions technologiques de ce secteur.



La page web offre également aux internautes une multitude de ressources, notamment des informations sur le Comité FinTech de la BCEAO, ainsi que sur le Bureau de Connaissance et de Suivi des FinTech de l’UEMOA (BCSF-UEMOA). Les cadres réglementaires et de supervision des activités financières sont également présentés, de même que des publications sur les FinTech et des liens pour s’enregistrer dans l’annuaire du BCSF-UEMOA.





Grâce à cette initiative, la BCEAO contribue à l’essor des FinTech dans la région UEMOA en offrant une plateforme d’information et de communication dédiée à ce secteur en pleine croissance. Cette page web devrait permettre aux entreprises innovantes d’accroître leur visibilité et de mieux comprendre les réglementations et les enjeux du marché financier dans la région

