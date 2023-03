Zone Uemoa : L’inflation baisse de 1 point de pourcentage - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Zone Uemoa : L’inflation baisse de 1 point de pourcentage Publié le lundi 27 mars 2023 | Africanmanager.com

© Autre presse par dr

UEMOA : Hausse de 4,3% de la production industrielle en 2018

Tweet

Dans l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), l’inflation a baissé en janvier 2023, en liaison avec la décélération de la hausse des prix des produits de l’alimentation et des services, annonce la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao).



Le taux d’inflation ressortirait, en glissement annuel, à 6,0% en janvier 2023, en décélération de 1,0 point de pourcentage par rapport à son niveau de décembre 2022, où il s’était établi à 7,0%. La décélération de l’inflation est essentiellement imputable à une hausse de moindre ampleur des prix des composantes «Produits alimentaires» (+3,9 points contre +4,6 points en décembre 2022).





La hausse des prix des fonctions «Logement» (+ 6,5% en janvier 2023, contre 5,9% le mois précédent) et «Transport» (+ 8,8% contre 8,3%) a amoindri la baisse de l’inflation globale.



La décélération amorcée au niveau des produits alimentaires est consécutive à l’arrivée sur le marché des nouvelles récoltes de la campagne agricole 2022/2023, dont la production céréalière serait en hausse de 15,9%, après une baisse de 13,1% l’année précédente.



Par pays, l’analyse révèle une décélération de l’inflation en janvier 2023 dans la plupart des Etats membres de l’Union, notamment au Burkina (+8,2% contre +9,6%), au Sénégal (+10,6% contre +12,8%), au Togo (+7,4% contre +7,7%), en Côte d’Ivoire (+4,8% contre +5,1%), au Niger (+2,0% contre +3,1%) et au Bénin (+1,3% contre +2,8%).



En revanche, la Bceao relève qu’une accélération de la hausse des prix est enregistrée en Guinée-Bissau (+9,7% contre +9,5%), en lien principalement avec la progression des prix des produits alimentaires (+13,5% contre +12,6%).