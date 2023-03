Situation politique et présidentielle 2024: Déclaration attendue d’Idrissa Seck sur son avenir politique - adakar.com

News Politique Article Politique Situation politique et présidentielle 2024: Déclaration attendue d’Idrissa Seck sur son avenir politique Publié le lundi 27 mars 2023 | aDakar.com

Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à Rebeuss

Dakar, le 10 avril 2017 - L`ancien Premier ministre Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à la maison d`arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss. Le président du parti Rewmi s`est adressé à la presse à sa sortie. Tweet

Idrissa Seck va rompre le silence, ce lundi 27 mars 2023, à Thiès, son fief politique. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui président du Conseil économique social et environnemental(CESE) va se prononcer sur la situation politique dans la perspective de la prochaine élection présidentielle de 2024.



Allié du président de la République Macky Sall et de la coalition Benno Bokk Yaakar depuis novembre 2020, Idrissa Seck, président du parti Rewmi, arrivé 2e lors de la présidentielle de 2019 avec 20%, avait surpris son monde ralliant la mouvance présidentielle.



Le contexte de la prise de parole d'Idrissa Seck intervient dans un contexte particulier marqué par de nombreuses sorties contre la candidature à un troisième mandat de Macky Sall. Pour certains observateurs, Idrissa Seck, président du parti Rewmi devrait annoncer la fin de son compagnonnage avec Macky Sall et sa candidature à l'élection présidentielle de 2024.



Au mois de février dernier lors du Conseil présidentiel tenu à Thiès dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé dans la région, Idrissa Seck avait, tout en louant le bilan du chef de l'État Macky Sall, laissé entendre que la meilleure attitude pour lui serait de penser à l'héritage qu'il devrait léguer à la postérité.



"Qu’il plaise au Seigneur des mondes de continuer à raffermir vos pas, à dilater votre poitrine pour que vous acceptiez toutes les critiques, celles qui sont contributives comme celles qui sont abusivement injustifiées. C’est une des exigences du leadership, et vous en êtes un remarquable. Qu’Il continue d’apaiser votre cœur, de fortifier votre esprit pour que les choix futurs que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà exceptionnel d’une telle beauté qu’il n’aura pas d’autre choix que de vous garantir, après une longue et heureuse vie auprès des vôtres, une mention honorable sur les langues de la postérité", avait déclaré Idrissa Seck devant Macky Sall.



L'ancien maire de la ville de Thiès témoignait à la même occasion avoir vu le président Macky Sall se battre "avec élégance et fermeté pour défendre les intérêts de l’Afrique dans le monde, en Occident comme en Orient".



La prise de parole de cet-après-midi de l'ancien Nº2 du Parti démocratique sénégalais au commencement du règne du président Abdoulaye Wade, aux débuts des années 2000 va définitivement édifier les populations sur la suite qui sera donnée au compagnonnage avec Macky Sall.



Makhtar C.